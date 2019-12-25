ВОЗ отказалась называть выявленный в России вариант коронавируса АТ.1 "российским"

Ученые объяснили, почему нельзя назвать новый вариант вируса по месту его нахождения.

Всемирная организация здравоохранения отказалась называть выявленный в России вариант коронавируса АТ.1 "российским". Об этом сообщили представители штаб-квартиры ВОЗ. Специалисты уточнили, что ни одно государство не может "подвергаться стигматизации" за то, что выявляет новые штаммы и сообщает об этом мировому сообществу.

ВОЗ отслеживает вариант АТ.1, включенный в список для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), который впервые был обнаружен в России. Однако мы бы не называли его "российским вариантом". пресс-служба ВОЗ

Напомним, что с 31 мая вызывающие обеспокоенность ученых варианты коронавируса называются буквами греческого алфавита. АТ.1 не получил такого наименования, так как он вместе с 14 другими штаммами (из США, Филиппин, Индонезии, Бразилии и Великобритании и других стран) попал в отдельный мониторинговый перечень. Список указывает на возможный "риск в будущем" данных штаммов, так как в них зафиксированы генетические изменения. Данный вариант найден в РФ еще в январе 2021 года. С 9 июня за ним наблюдает ВОЗ.

В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами.

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