В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами

Это угрожает глобальному экономическому восстановлению.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что новые штаммы коронавируса. Которые обладают высокой заразностью, побеждают в соревновании с вакцинами, так как нет равенства в распределении препаратов по всему миру.

Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению, - сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что стратегия "вакцинного национализма" несостоятельна и неэффективна. В связи с такой тенденцией, по его словам, некоторые страны имеют львиную долю вакцин. Он подчеркнул, что некоторые государства с широким охватом прививками ослабляют санитарные ограничения, "как будто пандемия уже закончилась". При этом во многих странах резко растет заболеваемость коронавирусом и число госпитализаций.

Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что в Африке, Азии и Латинской Америке наблюдается острая нехватка кислорода и лечебных средств, что вызывает волну смертей.

С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща, - сказал он.

По этой причине Гебрейесус призывает руководителей центральных банков Группы двадцати (G20) предпринять срочные шаги, чтобы пандемия закончилась. Для этого необходимо обеспечить равное производство и распределение инструментов для охраны здоровья.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)