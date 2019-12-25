ВОЗ назвала непривитых людей основными распространителями COVID-19

В организации призвали привиться от коронавируса пожилых граждан и людей со слабым иммунитетом.

Основным распространителем COVID-19 являются невакцинированные люди. Такое мнение выразили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения, пишет "РИА Новости".

Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. из сообщения Европейского бюро ВОЗ

В ведомстве подчеркнули, привиться от коронавируса необходимо пожилым гражданам и людям со слабым иммунитетом. Кроме того, в ВОЗ призвали соблюдать признанные эффективными профилактические меры: использование СИЗ, проветривание помещений, соблюдение гигиены рук и дыхательных путей и прочее.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что вакцины от COVID-19 вселяют "ложное чувство безопасности". По его мнению, населению планеты необходимо подумать о том, что препараты для профилактики заражения завершили пандемию, а привитым нет необходимости соблюдать санитарные меры и предосторожности.

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