ВОЗ: масштабные меры по борьбе с COVID-19 могут вернуться

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович подчеркнула, что это будет зависеть от сценария переноса вируса.

В мире могут вновь потребоваться более масштабные меры по борьбе с COVID-19. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Она подчеркнула, что все будет зависеть от угрозы распространения коронавирусной инфекции. При негативном прогнозе власти могут вернуться к более суровым мерам по борьбе с коронавирусом. Есть вероятность, что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация приведет мировых лидеров к решительным действиям.

Невозможно исключить, что где-то будут требоваться и более масштабные меры, но это будет зависеть от сценария переноса вируса. - Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Рекомендации по мерам реагирования возобновляются на основе эпидемиологических анализов ситуации. Вуйнович добавила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует отказаться от масштабных мероприятий.

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