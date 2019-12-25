Пригожину вернули деньги, перечисленные на лечение Навального

Недавно бизнесмен выделил на лечение российского политика миллион рублей.

Бизнесмен Евгений Пригожин получил обратно миллион рублей, перечисленный им на лечение Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

В пресс-службе "Конкорд" рассказали, что бизнесмен перечислил средства на счет немецкой клиники "Шарите". Однако сумма вернулась обратно. В компании предположили, что это произошло по двум причинам: либо Евгений Пригожин был под санкциями, либо в случае получения денег клиника должна будет ему за них отчитаться. "Шарите" не рассказывает Пригожину подробности отравления и лечения Навального. В настоящий момент о состоянии здоровья оппозиционера "ничего не известно".

Представители "Конкорд" подчеркнули, что Пригожин является единственным человеком, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение российского политика.

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