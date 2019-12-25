Подразделения Росгвардии покидают места временного размещения и возвращаются в точки постоянной дислокации.

Россия начала отвод резерва силовиков от границы с Белоруссией. Об этом сообщается в эфире телеканале "Россия -24" во вторник.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отзывает резерв силовиков. Телеканал "Россия -24" продемонстрировал кадры с российско-белорусской границы. Силовики стоят перед автобусами и грузовиками МАЗ и КамАЗ. Затем колонна в сопровождении автомобилей поехала по трассе.

Напомним, что в республике уже шестую неделю идут протесты после выборов 9 августа. В этой связи президент России Владимир Путин организовал резерв силовых структур. Он отметил, что силы будут задействованы только в крайнем случае.

Ранее мы сообщили, что Тихановская исключила военное вмешательство в Белоруссию со стороны России.

Фото: kremlin.ru