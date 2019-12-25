Штабы Сирии и РФ призвали ВОЗ пересмотреть политику в сфере провоза американцами гуманитарной помощи.

ВОЗ и США заподозрили в провозе оружия под видом гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление глав штабов по возвращению беженцев в России и Сирии. Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф считают, что Америка вместе со Всемирной организацией здравоохранения могут лоббировать интересы в ущерб сирийского государства.

Дипломаты предполагают, что стороны договорились об американских поставках гуманитарной помощи через пограничный переход "Аль-Ярубия" на северо-востоке Сирии. на самом деле США может осуществлять по данному маршруту транзит оружия, которое затем передается боевикам. Американцев также подозревают в незаконном вывозе из страны добытого углеводородного сырья.

Через этот переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств говорится в тексте документа

Россия и Сирия призывают ВОЗ пересмотреть собственную политику, а также отказаться от навязывания "практики манипулирования общественным мнением".

В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу.