Вуйнович отметила, что в РФ падает количество выявленных случаев и уменьшается тенденция роста.

В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".

По её словам, в России последние шесть дней наблюдается стабильное число заражённых COVID-19. Вуйнович отметила, что за исключением 11 мая, в РФ падает количество выявленных случаев и уменьшается тенденция роста. Это, считает представитель ВОЗ, говорит о стабилизации ситуации.

Вуйнович в очередной раз отметила, что скорость распространения коронавируса в РФ зависит от того, как граждане соблюдают ограничения властей.

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