Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего

Терапевт пояснила, каким маскам следует отдавать предпочтение.

Врач высшей категории рассказала, какие маски защищают лучше всего. Информацией об этом терапевт Лариса Алексеева поделилась с журналистами телеканала "360". Медик считает, что населению страны следует чередовать одноразовые средства индивидуальной защиты с многоразовыми.

Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины прокомментировала медик

Специалист добавила, что если человек отдает предпочтение исключительно многоразовым маскам, то ему следует купить сразу несколько штук. Следует обязательно иметь при себе вторую медицинскую маску про запас. Врач не советует пользоваться лишь одной "дежурной" маской. Она напомнила, что накопленные в ней вирусы в результате попадут в организм носителя.

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