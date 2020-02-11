ВОЗ дала новое официальное название коронавирусу

Болезнь, вызываемая коронавирусом из Китая, получила официальное название — COVID-2019.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Всемирная Организация Здравоохранения дала официальное название коронавирусу. Об этом заявил генеральный директор организации.

Тепеь болезнь официально называется COVID-2019, что в переводе означает Coronavirus Disease, то есть "Коронавирусное заболевание".

Отмечается, что ВОЗ требовалось выбрать название, которое никак не связно с географией, животными и людьми. Кроме того, название должно быть легким для произношения.

Ранее мы сообщали о том, что в Бразилии обнаружили вирус-отшельник с новым геном.