ВОЗ дала новое официальное название коронавирусу

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Всемирная Организация Здравоохранения дала официальное название коронавирусу. Об этом заявил генеральный директор организации.
Тепеь болезнь официально называется COVID-2019, что в переводе означает Coronavirus Disease, то есть "Коронавирусное заболевание".
Отмечается, что ВОЗ требовалось выбрать название, которое никак не связно с географией, животными и людьми. Кроме того, название должно быть легким для произношения.
Ранее мы сообщали о том, что в Бразилии обнаружили вирус-отшельник с новым геном.
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