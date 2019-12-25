ВОЗ: человечество не избавится от коронавируса в 2021 году

Мелита Вуйнович рассказала о том, когда мир избавится от пандемии COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России считает, что человечество не избавится от коронавируса в 2021 году. Об этом журналистке Наиле Аскер-заде в рамках авторской программы "Опасный вирус. Первый год" для телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Я надеюсь, что пандемию мы остановим. Что такое пандемия - это значит одновременное заболевание многих людей вокруг земного шара. Но вирус останется с нами. Я боюсь, что мы от "короны" не избавимся так скоро Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Эксперт уточнила, что при возможных мутациях коронавируса разрабатываемые в настоящее время вакцины не лишатся своей эффективности.

Мурашко заявил, что привить от коронавируса планируют 60% взрослого населения России.

Фото: WHO