ВОЗ: человечество не избавится от коронавируса в 2021 году

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России считает, что человечество не избавится от коронавируса в 2021 году. Об этом журналистке Наиле Аскер-заде в рамках авторской программы "Опасный вирус. Первый год" для телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
Я надеюсь, что пандемию мы остановим. Что такое пандемия - это значит одновременное заболевание многих людей вокруг земного шара. Но вирус останется с нами. Я боюсь, что мы от "короны" не избавимся так скоро
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России
Эксперт уточнила, что при возможных мутациях коронавируса разрабатываемые в настоящее время вакцины не лишатся своей эффективности.
Мурашко заявил, что привить от коронавируса планируют 60% взрослого населения России.
Фото: WHO
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