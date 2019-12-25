Жителям Москвы нужно усиленнее соблюдать социальные противоэпидемиологические меры.

В ВОЗ не могут назвать "отличным" социальное поведение москвичей. Об этом рассказала официальный представитель организации Мелита Вуйнович в интервью агентству ТАСС.

Она считает, что жителям Москвы нужно усиленнее соблюдать социальные противоэпидемиологические меры. По словам Вуйнович, москвичи недостаточно носят маски.

Мы можем больше, так скажу. Еще надо больше, еще надо стараться. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Она подчеркнула, что в некоторых общественных местах жители столицы не соблюдают социальную дистанцию — это может привести к заражению коронавирусом.

Ранее в ВОЗ не исключили, что пандемия коронавируса достигла пика.

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