Мурашко заявил, что привить от коронавируса планируют 60% взрослого населения России

Глава Минздрава РФ уточнил государственные планы на вакцинацию граждан от COVID-19.

Михаил Мурашко заявил, что привить от коронавируса планируют 60% взрослого населения страны. Об этом глава российской системы здравоохранения сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в авторской программе Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год".

60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию...Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Также чиновник напомнил, что на территории России зафиксированы отдельные случаи повторного инфицирования коронавирусом. По словам эксперта, сейчас специалисты проводят исследования, которые касаются качества и длительности иммунитета, достигаемого при вакцинации от COVID-19.

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Фото: Минздрав России