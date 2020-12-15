В России 80% пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Еще 5 тысяч пациентов находятся на провизорных койках в ожидании подтверждения диагноза.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о 80% больных с коронавирусом в России, которые лечатся на дому. С таким заявлением он выступил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Сегодня 80% населения получают помощь амбулаторно. Это 900 тысяч пациентов, и на стационарных койках находятся на лечении 216 тысяч пациентов. Михаил Мушашко, министр здравоохранения РФ

Также глава Минздрава отметил, что еще 15 тысяч пациентов находятся на провизорных койках в ожидании подтверждения диагноза.

Ранее стало известно, что Минздрав составил план поставок вакцины от коронавируса в регионы на три месяца.

Видео: Правительство России