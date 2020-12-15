Минздрав составил план поставок вакцины от коронавируса в регионы на три месяца

Производители должны будут еженедельно направлять в министерство сведения о поставках

Минздрав составил план поставок вакцины от коронавируса в регионы России на ближайшие три месяца. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава правительства РФ отметил, что производители должны будут еженедельно направлять в министерство сведения о поставках, а Минздрав будет в течение двух дней распределять препарат по регионам. По словам Мишустина, эта работа должна идти без сбоев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

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