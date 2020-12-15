Она также отметила, что в различных субъектах страны ситуация складывается по-разному.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Она выступила на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Достигнутая стабилизация достаточно хрупкая, и сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Также Попова отметила, что в различных субъектах России ситуация складывается по-разному.

Ранее Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион.

Видео: Правительство России