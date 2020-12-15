Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Она выступила на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Достигнутая стабилизация достаточно хрупкая, и сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Также Попова отметила, что в различных субъектах России ситуация складывается по-разному.
Ранее Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион.
Видео: Правительство России
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