Температура хранения "ЭпиВакКороны" — от плюс двух до плюс восьми градусов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион. Заявление она сделала на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с производителями вакцины.

Даже в самое отдаленное село. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что температура хранения "ЭпиВакКороны" — от плюс двух до плюс восьми градусов. Это, сказала Попова, позволяет использовать существующую холодовую цепь для перевозки вакцины и для обеспечения логистических процессов.

Ранее Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России.

Видео: Правительство России