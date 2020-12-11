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Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион

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Температура хранения "ЭпиВакКороны" — от плюс двух до плюс восьми градусов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион. Заявление она сделала на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с производителями вакцины.

Даже в самое отдаленное село.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что температура хранения "ЭпиВакКороны" — от плюс двух до плюс восьми градусов. Это, сказала Попова, позволяет использовать существующую холодовую цепь для перевозки вакцины и для обеспечения логистических процессов.

Ранее Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, роспотребнадзор, эпиваккорона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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