Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности доставки "ЭпиВакКороны" в любой регион. Заявление она сделала на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с производителями вакцины.
Даже в самое отдаленное село.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она отметила, что температура хранения "ЭпиВакКороны" — от плюс двух до плюс восьми градусов. Это, сказала Попова, позволяет использовать существующую холодовую цепь для перевозки вакцины и для обеспечения логистических процессов.
Ранее Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России.
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