Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России. Заявление она сделала на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина с производителями вакцины от коронавируса.
По словам Поповой, ситуация с пандемией коронавируса в стране остаётся довольно напряжённой.
Вакцинация как способ противодействия развития этой инфекции позволит нам держать ситуацию под контролем.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники — с 1 по 10 января. Мишустин отметил, что в период праздников все желающие должны иметь возможность сделать прививку.
Видео: Правительство России
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