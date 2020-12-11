Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники — с 1 по 10 января. Заявление он сделал на совещании с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".
Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он подчеркнул, что число пунктов будет увеличиваться одновременно с ростом поставок вакцин. Мишустин отметил, что в период праздников все желающие должны иметь возможность сделать прививку.
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