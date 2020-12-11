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Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники

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Число пунктов будет увеличиваться одновременно с ростом поставок вакцин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники — с 1 по 10 января. Заявление он сделал на совещании с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он подчеркнул, что число пунктов будет увеличиваться одновременно с ростом поставок вакцин. Мишустин отметил, что в период праздников все желающие должны иметь возможность сделать прививку.

Ранее Лукашенко предрек Казахстану непростые парламентские выборы.

Видео: Правительство России

Теги: мишустин, спутник v, эпиваккорона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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