Число пунктов будет увеличиваться одновременно с ростом поставок вакцин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники — с 1 по 10 января. Заявление он сделал на совещании с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он подчеркнул, что число пунктов будет увеличиваться одновременно с ростом поставок вакцин. Мишустин отметил, что в период праздников все желающие должны иметь возможность сделать прививку.

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