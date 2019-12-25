Мэр города также рассказал о самом сложном решении за время пандемии.

Сергей Собянин спрогнозировал конец "самого острого" периода борьбы с COVID-19. Об этом глава Москвы сообщил в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, выпустившей на телеканале "Россия-1" авторскую программу "Опасный вирус. Первый год". По словам чиновника, для него самым сложным решением во время пандемии было не закрытие столицы из-за распространения инфекции, а решение о снятии ограничений.

Потому что когда ты вводишь ограничения, ты как бы защищаешь население. А когда ты снимаешь ограничения, ты берешь на себя ответственность, что если завтра начнутся массовые заболевания, то ты теперь виноват Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник заметил, что борьба с коронавирусом будет длиться долго. Он полагает, что наиболее острый период завершится через несколько месяцев.

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Фото: Piter.tv