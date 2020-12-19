Мэр столицы призвал москвичей соблюдать ограничения.

Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как сложную. Об этом мэр российской столицы сообщил журналистам телеканала "Россия-1". По данным чиновника, в больницах региона с инфекционным заболеванием остается порядка 13 тысяч пациентов.

Ситуация остаётся сложной, и количество больных, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам, многие из них болеют тяжело, поэтому надо беречь себя Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города обратился к жителям столицы с просьбой быть осторожными и соблюдать введенные санитарные ограничения. Он добавил, что особенно это важно в преддверии Нового года, так как москвичи могут отмечать праздники в местах массового скопления людей. Напомним, что в настоящее время Москва находится на первом месте по числу зараженных коронавирусом. В городе зафиксировано 722 178 случаев заражения. Выздоровели от COVID-19 557 028 человек, скончались - 10 243 пациентов.

Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве с 1 января.