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Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве с 1 января

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Их увеличат на 3,7%

Мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в Мосгордуме сообщил об увеличении минимального размера пенсии для жителей города.

С 1 января 2021 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц. Также в следующем году в столице будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению.

Таким образом, пенсии увеличатся на 3,7%.

Ранее Собянин заявил о сохранении мягких ограничений в Москве в ближайшие месяцы.

Видео: Youtube/Московская городская Дума

Теги: мэр москвы, пенсия, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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