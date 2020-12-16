Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве с 1 января

Их увеличат на 3,7%

Мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в Мосгордуме сообщил об увеличении минимального размера пенсии для жителей города.

С 1 января 2021 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц. Также в следующем году в столице будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению.

Таким образом, пенсии увеличатся на 3,7%.

Ранее Собянин заявил о сохранении мягких ограничений в Москве в ближайшие месяцы.

Видео: Youtube/Московская городская Дума