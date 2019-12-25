Собянин заявил о сохранении мягких ограничений в Москве в ближайшие месяцы

Мэр заявил, что в Москве максимально мобилизовали систему здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сохранении мягких ограничений в столице в ближайшие месяцы в связи с пандемией коронавируса. Заявление он сделал во время выступления на заседании Мосгордумы.

Градоначальник отметил, что власти Москвы стараются не вводить масштабных локдаунов.

Можно было бы закрыть всю деятельность в городе, и эпидемия резко пошла бы, наверное, на спад. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он подчеркнул, что это было бы чревато миллионами безработных и банкротством предприятий. Именно поэтому в городе не вводят больших ограничений.

Мэр заявил, что в Москве максимально мобилизовали систему здравоохранения. По словам Собянин, принятые по столице решения сработают и в 2021 году экономика начнёт возвращаться к устойчивому росту.

Ранее мы писали, что в Москве открыли сервис по определению тяжести пневмонии по анализу крови.