Собянин заявил о сохранении мягких ограничений в Москве в ближайшие месяцы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сохранении мягких ограничений в столице в ближайшие месяцы в связи с пандемией коронавируса. Заявление он сделал во время выступления на заседании Мосгордумы.
Градоначальник отметил, что власти Москвы стараются не вводить масштабных локдаунов.
Можно было бы закрыть всю деятельность в городе, и эпидемия резко пошла бы, наверное, на спад.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Он подчеркнул, что это было бы чревато миллионами безработных и банкротством предприятий. Именно поэтому в городе не вводят больших ограничений.
Мэр заявил, что в Москве максимально мобилизовали систему здравоохранения. По словам Собянин, принятые по столице решения сработают и в 2021 году экономика начнёт возвращаться к устойчивому росту.
Ранее мы писали, что в Москве открыли сервис по определению тяжести пневмонии по анализу крови.
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