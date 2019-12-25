В Москве открыли сервис по определению тяжести пневмонии по анализу крови. Он называется "КТ- калькулятор", это нейронная сеть для оценки тяжести пневмонии, которую можно поставить при помощи анализа крови. Сервис разработало правительство Москвы и МГУ им. Ломоносова, о нём в своём блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал, что у пациентов с ковидной пневмонией берут анализы крови, сатурации, общую клиническую картину, а после сопоставляются с их же результатами КТ. Так сеть поможет доктору дать прогноз относительно легкого (КТ 0–1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3–4) течения пневмонии.
И принять решение о дальнейшей тактике лечения.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Новая система использует данные 500 тысяч московских пациентов, которые излечили от COVID-19. При этом доступ к сервису будет не только у столичных врачей, но и у медицинских специалистов из регионов.
Ранее Собянин заявил, что Москве не подходит противоковидный метод Китая.
Фото: pixabay.com
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