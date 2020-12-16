Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса столицы в условиях пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
Столичный бизнес сможет воспользоваться дополнительными мерами экономической поддержки.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Он подчеркнул, что ряд программ поддержки бизнеса в условиях пандемии продлён с 2020 года до 2021 года. Такое решение было принято после анализа ситуации в сферах экономики, культуры и торговли, которая оказалась неблагоприятной.
Ранее Собянин заявил о сохранении мягких ограничений в Москве в ближайшие месяцы.
Видео: Youtube/Московская городская Дума
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