ВОЗ: 33% населения мира еще не получили ни одной дозы COVID-вакцины

Ханс Клюге рассказал об успехе российской науки в разработке вакцины от ковида.

Треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Эксперт выступил в онлайн-формате на сессии "Производство вакцины: международное сотрудничество во имя здоровья", организованной на Петербургском международном экономическом форуме.

Сегодня, спустя 1,5 года после начала вакцинации от COVID-19, 33% населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины. Ханс Клюге, представитель ВОЗ

Эксперт подчеркнул, что что российской двухкомпонентной вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V" воспользовались свыше 500 миллионов человек по всему миру, а также более 90 миллионов человек по самой России. Препарат зарегистрирован более чем в 70 странах. По мнению Ханса Клюге, это говорит об обширном опыте в разработке вакцин, а также о имеющихся возможностях страны по привлечению ученых и производственных мощностей в противодействии пандемии.

Гинцбург: "Спутник V" дает защиту от циркулирующих сейчас штаммов коронавируса на год.

Фото и видео: ТАСС

