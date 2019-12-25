Марко Петкович указал на наличие военнослужащих из ВМФ РФ на кораблях в Балтийском море.

На нефтяных танкерах, следующих с российской территории, якобы теперь появилась вооруженная охрана. Соответствующее заявление сделал начальник оперативного отдела Военно-морских сил Швеции Марко Петкович. Слова иностранного чиновница из Стокгольма привели местные журналисты из издания SVT Nyheter. Эксперт объяснил СМИ, что сейчас Военно-орской флот России якобы усиливает собственное присутствие в акватории Балтийского моря. Он предположил, что это делается ради защиты танкеров. По словам шведа, он лично не видит поводов для беспокойства этой ситуацией.

Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей <…> находятся военнослужащие в форме. Марко Петкович, военнослужащий Швеции

На прошлой неделе портал Euractiv сообщил со ссылкой на документ, к которому он получил доступ, что Евросоюз планирует истолковывать по-новому конвенцию ООН по морскому праву якобы для борьбы с "теневым флотом России".

Как ранее заявил российское внешнеполитическое ведомство, категорию "теневого флота" в Европейском союзе выдумали специально в санкционном раже, так как в реальности этой категории в международном праве нет. В Кремле также оценивали официальные заявления Французского президента Эмманюэля Макрона о противодействии якобы российскому "теневому флоту". Пресс-секретарь администрации говорил о том, что речь идет о "пиратстве XXI века".

Глава МИД Швеции хотела бы ввести против России "100 пакетов" санкций.

Фото: pxhere.com