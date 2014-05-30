ВМС США стали виноваты в возникновении землетрясения у побережья Флориды

Американцы проверяют USS Gerald R. Ford на прочность.

Военно-морские силы США стали виноваты в возникновении землетрясения у побережья американского штата Флорида. Подземные толчки стали происходить в момент взрыва мощного заряда с авианесущего корабля USS Gerald R. Ford. Судно находилось примерно в 100 милях от береговой полосы.

Местные журналисты рассказали, что военные продолжают в регионе проводить серию экстремальных экспериментов с авианосцем. В этот раз снаряд сработал в непосредственной близости к кораблю. В Пентагоне пояснили, что ударные тесты дают возможность собрать и проанализировать данные по ударопрочности борта во время различных боевых условий.

Напомним, что аналогичный взрыв был зафиксирован местными жителями в июне. Тогда ВМС США уточнили, что все испытания отвечают установленным экологическим нормам.

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