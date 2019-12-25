Эксперты оценили готовность ВМС США к войне.

Daily Mail: Американский флот не сможет противостоять Китаю. Журналисты прокомментировали предложение конгресса США проверить состояние Военно-морских сил, а также готовность военнослужащих противостоять России и КНР. На эту задачу были направлены контр-адмирал Марк Монтгомер и генерал Роберт Шмидл. Они проинспектировали ВМС США, но результате проверки не удовлетворили законодателей.

В совместном докладе Монтгомери и Шмидл привели итоги опроса личного состава. Подавляющее число моряков не удовлетворены работой Пентагона. По мнению военнослужащих, сейчас боевую подготовку практически полностью заменила идеологическая обработка личного состава. В частности, оборонное ведомство больше думает о расовом и гендерном равенстве, чем о прямых обязанностях.

Военные также отметили недостаток финансирования, так как проверки проводятся только формально. Морские офицеры считают, что эти данные не позволяют им говорить о боеготовности ВМС США к противостоянию с какими-либо противниками. Они добавили, что если конфликт возникнет, то Вашингтон с большой долей вероятности проиграет войну в короткий срок.

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