CNN: женщина впервые выдержала экзамен для зачисления на службу в спецназ ВМС США

Имя американки не раскрывается ради ее безопасности.

Американский телеканала CNN сообщил о том, что женщина впервые выдержала экзамен для зачисления на службу в спецназ Военно-морских сил страны. Она будет принята в Управление специальных операций ВМС США. Ей доверят управление катерами и подводными аппаратами местного спецназа.

Стать первой женщиной, завершившей программу подготовки морского спецназа, - это выдающееся достижение. Как и другие, она продемонстрировала характер, познавательные способности и качества лидера. Хью Уайман Ховард, командующий управлением контр-адмирал США

Военнослужащие не стали раскрывать имя женщина, которая прошла подготовку. Ожидается, что она будет участвовать в секретных операциях, поэтому ее личные данные не раскрываются из соображений личной безопасности сотрудницы. Телеканал CNN уточнил, что в разное время получить место в спецназе ВМС США пытались 18 женщин. Трем из них еще предстоит государственная аттестация.

Десантный корабль ВМС США Yuma покинул Черное море.

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