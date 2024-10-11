ВМС Мексики нашли в море рыбака на лодке, унесенной ураганом "Милтон"

Ведется спасательная операция.

ПредставителиВоенно-морских сил Мексики заметили в открытом море в сотни километров от береговой линии рыбака на дрейфующей перевернутой лодке, которую унесло ураганом "Милтон". Соответствующее заявление иностранные специалисты сделали в социальных сетях. На зафиксированных кадрах заметно, что мужчина сидит на перевернутом плавательном средстве. Его обнаружил самолет Persuader в 116 морских милях в северо-восточном направлении от города Прогрессо, находящегося в штате Юкатан.

Наша система поиска и спасения обнаружила человека на борту лодки, которая дрейфует после урагана "Милтон". Персонал поисково-спасательной станции Юкальпетен направляется на место для спасения моряка. пост от военнослужащих

По сведениям от местного издания Milenio, в среду военнослужащие спасли четырех рыбаков, находившихся на лодке Peyucsa 13. Эти люди пропали после прохождения по территории урагана "Милтон". Стихия прошлась над акваторией Мексиканского залива мимо побережья штата Юкатан, прежде чем ветер ослаб до третьей категории и достиг западного побережья американского штата Флорида. Утром в четверг ураган ослаб до первой категории. Без электроэнергии, по информации мониторингового ресурса PowerOutage, в настоящее время остаются свыше трех миллионов жителей в США. По последним данным, в результате удара воды погибли по меньшей мере 12 человек.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости