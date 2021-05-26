Авторы масштабного мода Fallout: Nuevo Mexico вернулись со свежим трейлером

Релиз мода для широкой аудитории пользователей все еще неизвестен.

Создатели масштабного мода Fallout: Nuevo Mexico вернулись к аудитории в социальных сетях с новым трейлером после недавней заморозки проекта. Известно, что приостановка работы завершилась в июле текущего года. В свежем ролике создатели показали крупнейший город Северной Америки и крупнейший хаб для компьютерной игры - Мехико. В описании говорится о том, что когда-то столица Мексики являлась ярким сердцем огромного мегаполиса, однако теперь она превратилась в руины, в которых местные фракции сражаются за господство над территорией и выживание. Напомним, что разработка мода Fallout: Nuevo Mexico далека от завершения. Авторы указали в своем проекте несколько хабов. В настоящее время специалисты продолжают трудиться над уровнем детализации (LOD).

Вышел релизный трейлер Call of Duty: Black Ops 6.

Фото и видео: YouTube / Fallout: Nuevo México