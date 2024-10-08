  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:18
102
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел релизный трейлер Call of Duty: Black Ops 6

0 0

Релиз новинки состоится 25 октяря.

В Сети вышел релизный трейлер шутера Call of Duty: Black Ops 6. Сюжет тайтла разворачивается во время войны в Персидском заливе.

В новой части популярной франшизы игрокам предстоит разгадать тайны конфликта и распутать сложные интриги политиков.  В проекте также будет присутствовать многоуровневая система защиты от злоумышленников. Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября. Игра будет доступна пользователям ПК, Xbox X/S, Xbox One и PlayStation 4/5.

Ранее мы сообщали, что новый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 посвятили персонажу Replacer.

Видео: YouTube / Call of Duty

Теги: call of duty black ops 6, игра, релиз, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии