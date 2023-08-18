ВМФ России и ВМС Китая отработали передачу грузов на ходу в Тихом океане

В Минобороны рассказали о совместных тренировках моряков в Восточно-Китайском море.

Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в рамках совместного патрулирования в акватории Тихого океана отработали организацию пополнения запасов топлива и передачу грузов на ходу. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороны РФ. Известно, что мероприятия проводились на территории Восточно-Китайского моря.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" взаимодействовал с кораблем комплексного снабжения ВМС НОАК "Тайху". При следовании параллельными курсами экипажи тренировались синхронизировать скорость хода и выдерживать интервал. пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты добавили, что отряд кораблей продолжает движение по ранее согласованному сторонами маршруту в ходе третьего совместного морского патрулирования акватории. С начала этого процесса экипаж уже преодолел более 6 400 морских миль. Морски из России и Китая организовали противолодочные учения, отразили налет авиации условного противника, а также провели тренировки по спасению на море. Дополнительно военнослужащие совершенствовали свои навыки по взаимным взлетам и посадкам авиации на палубы кораблей.

Российские войска сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России