Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали ротацию Вооруженных сил Украины вблихи Урожайного на территории Донецкой народной республики. В общей сложности противник лишился двух групп пехоты, минометного расчета, а такжем скопления живой силы. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 августа местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Он заметил, что задачи выполнялись при участии артиллерии и авиации.

Совершено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. В ходе боя сорвана попытка ротаций подразделений ВСУ, поражены скопления живой силы, в том числе в лесополосах на окраинах населенного пункта. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Дополнительно в рамках контрбатарейной борьбы в районе Времевки поражена гаубица Д-20 противника, а также артиллерийское орудие M119 американского производства, установленное в районе Нескучного. Артиллерия ликвидировала два танка ВСУ, находившихся в районах Урожайного и совхоза "Октябрь", а также пункт временной дислокации ВСУ в Угледаре, наземную станцию управления беспилотниками в районе Новомихайловки. Унитожены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районах Старомайорского, Приютного, Ровнополь и севернее Никольского.

Экипажи Су-25 ВКС РФ ракетными ударами уничтожили замаскированные объекты и технику ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России