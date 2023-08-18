Экипажи Су-25 ВКС РФ ракетными ударами уничтожили замаскированные объекты и технику ВСУ

В Минобороны рассказали о выполненной задаче в зоне СВО.

Российская штурмовая авиация, экипажи Су-25 ВКС России при помощи ракетных ударов поразили замаскированные объекты и технику Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты уточнили, что запуски снарядов выполнялись с малых высот парами.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. пресс-служба Минобороны РФ

По возвращению воздушных судов отечественные работники из инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к следующему боевому вылету.

Минобороны: российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России