Минобороны: российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении

Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Новоселовское (ЛНР). Кроме того, подразделения группировки "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили два украинских пункта управления беспилотниками.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все