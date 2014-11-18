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Минобороны: российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении

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Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Новоселовское.

Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Новоселовское (ЛНР). Кроме того, подразделения группировки "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили два украинских пункта управления беспилотниками.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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