Минобороны: российские военные отразили шесть атак на Купянском направлении

Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Новоселовское.

Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Новоселовское (ЛНР). Кроме того, подразделения группировки "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили два украинских пункта управления беспилотниками.

Видео: Минобороны России