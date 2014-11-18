Минобороны: российские войска поразили два украинских пункта управления беспилотниками

Вооруженные силы России поразили два украинских пункта управления беспилотниками. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Пункты управления были поражены в районах населенных пунктов Ласточкино (ДНР) и Ивановское (Запорожская область). Кроме того, в районе Серебрянки (ДНР) российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все