Минобороны: российские войска поразили два украинских пункта управления беспилотниками

Пункты управления были поражены в районах населенных пунктов Ласточкино и Ивановское.

Вооруженные силы России поразили два украинских пункта управления беспилотниками. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления были поражены в районах населенных пунктов Ласточкино (ДНР) и Ивановское (Запорожская область). Кроме того, в районе Серебрянки (ДНР) российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России