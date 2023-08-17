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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30

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Артиллеристы группировки войск "Запад" громят войска противника на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы группировки войск "Запад" громят войска противника на Купянском направлении. Отмечается, что расчеты 122-мм гаубиц наносят удары по скоплению живой силы и легкобронированной техники ВСУ. Они также оказывают огневую поддержку штурмовикам.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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