Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские ракетчики из "Южной" группировки Вооруженных сил страны поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника, расположенного в Краматорске. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт заметил, что дополнительно военнослужащие-артиллеристы ликвидировали полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа противника, находящиеся в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 американского производства, установленная в районе Звановки, гаубица Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске.

Экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 "Южной" группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт заметил, что за минувшие сутки проведения специальной военной операцией российскими специалистами поражены пункт временной дислокации 4-й бригады национальной гвардии Украины и два пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады противника.

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России