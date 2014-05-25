Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки за последние сутки проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении составили более 140 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевые задачи выполнены "Восточной" группировкой сил при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Радиолокационную станцию ВСУ уничтожили ВС РФ в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России