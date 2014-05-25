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МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки за последние сутки проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении составили более 140 человек личного состава.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что боевые задачи выполнены "Восточной" группировкой сил при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Радиолокационную станцию ВСУ уничтожили ВС РФ в Николаевской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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