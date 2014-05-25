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Радиолокационную станцию ВСУ уничтожили ВС РФ в Николаевской области

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных в зоне СВО.

Российские специалисты уничтожили радиолокационную станцию обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68, расположенную украинскими бойцами в районе Первомайского Николаевской области.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

По словам генерал-лейтенанта РФ оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение последних суток проведения специальной военной операции нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах. 

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, николаевская область, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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