Российские специалисты уничтожили радиолокационную станцию обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68, расположенную украинскими бойцами в районе Первомайского Николаевской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
По словам генерал-лейтенанта РФ оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение последних суток проведения специальной военной операции нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах.
МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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