Игорь Конашенков рассказал о работе военных в зоне СВО.

Российские специалисты уничтожили радиолокационную станцию обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68, расположенную украинскими бойцами в районе Первомайского Николаевской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

По словам генерал-лейтенанта РФ оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение последних суток проведения специальной военной операции нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах.

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России