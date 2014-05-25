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МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

Вооруженные силы Украины в течение последних суток в зоне проведения специальной военной операции потеряли на краснолиманском направлении до 80 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант отметил, что боевые задачи выполнялись силами "Центральной" группировки сил при поддержке армейской авиации и артиллерии. Эксперт добавил, что военные поразили три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-30.

Отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В Минобороны назвали потери ВСУ в Херсонской области за последние сутки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь кноашенков, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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