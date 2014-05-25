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В Минобороны назвали потери ВСУ в Херсонской области за последние сутки

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские войска за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили до 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, а также 5 автомобилей.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные улучшили позиции на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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