В Минобороны назвали потери ВСУ в Херсонской области за последние сутки

Российские войска за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили до 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, а также 5 автомобилей.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российские военные улучшили позиции на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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