Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские войска за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили до 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, а также 5 автомобилей. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные улучшили позиции на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России