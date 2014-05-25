Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции успешно провели наступление на Купянском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что авиация и артиллерия помогла армии отразить девять атак солдат 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовского и Стельмаховки в Луганской народной республики, а также Ольшаны и Синьковки на территории Харьковской области.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант добавил, что потери противника по направлению за день составили до 85 человек личного состава, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка M109 Paladin американского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Минобороны сообщило, что в районе Новотроицкого в ДНР уничтожен украинский Су-25.

Фото и видео: Минобороны России