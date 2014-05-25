Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции уничтожили самолет Су-25 Воздушных сил Украины, а также перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, два реактивных снаряда "Ураган" и 26 беспилотников противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала проведения СВО российскими войсками уничтожены 459 самолетов, 246 вертолетов.

Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 230 человек.

Фото и видео: Минобороны России