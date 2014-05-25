Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции потеряли на донецком направлении до 250 человек, а также три боевые машины пехоты, четыре единицы автомобильной техники, артиллерийская система М777 американского производства, две гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что российские спецлиатисты отразили на этом направлении пять атак противника. Вблизи Торецка Донецкой Народной Республики российские войска ликвидировали склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

В Брянской области пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию региона.

Фото и видео: Минобороны России