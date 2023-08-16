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В Брянской области пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию региона

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Четверо диверсантов были ликвидированы.

Российские силовые структуры при поддержке подразделений Минобороны пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы  на территорию Брянской области. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. В настоящее время известно, что четверо подозреваемых были ликвидированы.

В приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены.

ЦОС ФСБ РФ

Представители силовой структуры уточнили, что на месте боевого столкновения, кроме  иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, также выявлены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой. Эти факты говорят о том, что украинцы планировали провокации на территории РФ.

В Волгоградской области ФСБ задержала преступную группу по подозрению во взяточничестве.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

Теги: брянская область, диверсия, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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