В Волгоградской области ФСБ задержала преступную группу по подозрению во взяточничестве

Все подозреваемые признали вину.

Сотрудники ФСБ России по Волгоградской области задержали членов преступной группы, которых подозревают в даче взятки налоговому инспектору в городе Краснодаре, а также в посредничестве во взяточничестве. Соответствующей информаций с журналистами поделились представители пресс-службы регионального надзорного ведомства. Специалисты установили, что генеральный директор строительной компании, занимающейся созданием инженерных коммуникаций, намеревалась передать должностному лицу два миллиона рублей. За это вознаграждение женщина надеялась разблокировать финансовый счет для решения проблем, выявленных налоговой службой. В результате она обратилась за помощью к знакомому. Мужчина через доверенных лиц передал около полумиллиона рублей главному налоговому инспектору МИФНС России №5. Далее тот передал средства получателю. В настоящее время все подозреваемые признали вину в криминальном эпизоде.

Задержана преступная группа, подозреваемая в даче взятки и посредничестве во взяточничестве. <…> В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291, ч. 3 ст. 291.1 и ч. 3 ст. 159 УК России. пресс-служба ФСБ РФ по региону

ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах.

Фото и видео: ФСБ России по региону