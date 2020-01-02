Он напомнил о приглашении посетить Москву в мае 2019 года.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент России напомнил коллеге, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность. По мнению главы государства, такое положение является историческим.

Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений с Вашингтоном. Дипломаты настроены на равноправный диалог, основанный на взаимном учете интересов. Путин также подтвердил приглашение Кремля в адрес Трампа о посещении Москвы во время майских торжеств в честь 75-летия Победы в ВОВ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.

Видео: YouTube/VOA News, Fox News, Guardian News